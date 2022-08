Dreiste Diebe auf Beutetour bei Toyota-Auris-Fahrzeugen

Neuallermöhe. Es wirkt wie eine Diebestour auf Bestellung: Gleich an zwei Toyota Auris sind an der Hans-Stoll-Straße die Katalysatoren ausgebaut worden. Die betroffenen Anwohner stellen die Taten beide am Mittwochnachmittag fest, wobei die Fahrzeuge zuvor einen beziehungsweise zwei Tage in der Anwohnerstraße geparkt waren, eines sogar in einem Carport neben dem Haus seines Besitzers. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 040/428 65 67 89.

