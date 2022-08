Ausflüge im August: „Uns Ewer“ macht die Leinen wieder los

Bergedorf. „Uns Ewer“ ist zurück. Gemütlich und mit drei Comeback-Touren lädt der Förderverein Vierländer Ewer wieder an Bord des Nachbaus eines historischen Vierländer Gemüseewers. Jörn Lindemann und Gerhard Kollmann aus dem Förderverein freuen sich total über die kommenden Touren und wünschen sich viele Anmeldungen.

Zunächst lockt die „Plattsnackertour“ am Freitag, 12. August, vor allem diejenigen zur Fahrt auf die Dove-Elbe in Richtung Tatenberg, die gern mal wieder einen „vertellt“ bekommen möchten. Anke Peters von den Veer- un Marschlanner Rundümwiesern berichtet von Land und Leuten. Dabei gibt es natürlich auch so manche kurzweilige Anekdote zu hören und es kommen auch schöne Einblicke in so manchen Garten in den Vier- und Marschlanden nicht zu kurz. „Diese Tour richtet sich an alle, die gern mal wieder Platt hören oder snacken möchten“, erklärt Jörn Lindemann, „im Zweifel wird auch übersetzt.“

Ausflüge in die Natur für Hobby-Biologen und Stadtfestbesucher

Das nächste besondere Angebot ist am Sonntag, 21. August, die Biofahrt von 11 bis 14 Uhr. Der ehemalige Biologie-Lehrer Werner Maaß aus Bergedorf verspricht interessante Einblicke in die Flora und Fauna auf der Dove-Elbe und entlang des Schleusengrabens. Die Teilnehmer dürfen zwischendurch auch Wasserproben entnehmen, „um zu überprüfen, in welchem Qualitätszustand die Elbe ist“, sagt Gerhard Kollmann. Vereinskollege Lindemann ergänzt: „Diese Veranstaltung ist in der Vergangenheit sehr erfolgreich gelaufen, sie ist etwas tiefergehender, aber immer leicht verständlich.“

Anlässlich des Stadtfestes (Freitag und Sonnabend, 27. und 28. August) hat sich der Förderverein ebenfalls etwas ausgedacht: An beiden Tagen werden jeweils ab 12 Uhr Kurzfahrten auf dem Schleusengraben angeboten. 30 bis 45 Minuten dauerte die Minitour jeweils, die etwa bis Höhe Krapphofschleuse und wieder zurück zum Startpunkt Serrahn gehen. „Die Passagiere sollen uns dabei zum Schiff an sich, zur Geschichte und zum Förderverein Löcher in den Bauch fragen“, sagt Gerhard Kollmann.

Im kommenden Jahr will „Uns Ewer“ wieder in den Hamburger Hafen fahren

Er kennt auch den Abfahrtsort der Touren: „Wir starten immer am Serrahn voraussichtlich an Wassertreppe 3.“ Anmeldungen sind unter vorstand@vierlanden-ewer.de oder unter Telefon 0152/34 59 12 80 möglich. Zwölf Plätze sind pro Fahrt auf „Uns Ewer“ zu vergeben, eine Spende für den Verein ist erbeten. Motivierter könnte die Ewer-Crew nicht sein, dass sie die Leinen wieder losmachen kann: „Wir sehen dieses Jahr als Wiedereinstiegssaison. Nächstes Jahr geht’s dann auch wieder in den Hamburger Hafen“, verspricht Jörn Lindemann.

Infos: vierlanden-ewer.de