Das ist kein ungewöhnliches Bild an einem Donnerstagnachmittag um 17 Uhr auf den P+R-Parkplätzen am S-Bahnhof Nettelnburg: Nur sehr wenige der vielen Hundert Parkmöglichkeiten sind belegt. Der Geesthachter Arne Schulz sieht den Grund dafür in der Bezahlpflicht.