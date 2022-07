Autounfall Bergedorf: Ford wird gegen Ampel geschleudert

Hamburg. Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Bergedorf am Donnerstag verletzt worden. Ein blauer Ford und ein silberfarbener Audi kollidierten an der Kreuzung Nettelnburger Landweg/Nettelnburger Straße, wie die Polizei Hamburg mitteilte. Der 29 Jahre alte Audifahrer war auf dem Nettelnburger Landweg in Richtung S-Bahn-Station Nettelnburg unterwegs, als der Fordfahrer (23) ihm entgegenkam und links auf die Nettelnburger Straße abbiegen wollte.

Polizei Hamburg: Zwei Verkehrsunfälle an einem Abend in Bergedorf

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Ford gegen einen Ampelmast geschleudert – und dabei völlig zerstört. Die beiden Autofahrer und eine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen – mehrere Rettungswagen und Feuerwehrautos waren im Einsatz. Die Rettungskräfte sicherten die Unfallstelle, die Kreuzung wurde teilweise gesperrt.

Auch an der Randersweide mussten Polizei und Notarzt ausrücken: Am frühen Abend stürzte dort ein Motorradfahrer mit seiner Yamaha MT-09. Er wurde bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab – später säuberte die Stadtreinigung die Fahrbahn.