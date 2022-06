Schuhgeschäft Bergedorf: Schüttfort verlängert den Ausverkauf

Der Umbau zum künftigen Schuhhaus Höber in Bergedorf dauert länger als geplant. Wie viel Rabatt es derzeit auf Schuhe gibt.

Wido und Claudia Schüttfort übergeben ihr Schuhgeschäft an Margarete Höber-Läer und Niko Läer (v. l.).

Hamburg. Der Räumungsverkauf im Schuhhaus Schüttfort in Bergedorf wird verlängert: Statt wie angekündigt nur bis 30. Juni, können Kunden jetzt 16 Tage länger, bis zum Sonnabend, 16. Juli, im Traditionshaus echte Schnäppchen machen. 55 Prozent Nachlass gibt es derzeit.

„Die Umbauarbeiten ziehen sich etwas länger hin als geplant“, sagt Wido Schüttfort mit Blick auf den Firmen-Übergang zum Schuhhaus Höber. Das Traditionsunternehmen aus Uelzen wird die kompletten 540 Quadratmeter Verkaufsfläche am Sachsentor übernehmen und zur siebten, mit Abstand größten Filiale des Familienbetriebs machen. Auch alle Schüttfort-Mitarbeiter werden übernommen.

Was mit dem Monatswechsel allerdings bleibt wie geplant, ist der Geschäftsübergang: Ab 1. Juli läuft alles unter dem Namen Höber – im Altbau am Sachsentor mit Schnäppchen-Kasse und im Neubau dahinter mit dem neuen Sortiment der Uelzener. Dort ist dann auch schon vieles umgebaut, zeigt sich in Waren-Präsentation, Fußboden- und Wanddesign der neue Stil.

Der Umbau im vorderen Laden-Bereich am Sachsentor soll in den kommenden Wochen bei laufendem Betrieb nachgeholt werden. Eine Schließung ist für diese Arbeiten nicht mehr vorgesehen.