Badeunfall in Hamburg? Feuerwehr sucht Badesee nach 15-Jährigem ab

Badeunfall in Hamburg? Polizei und Feuerwehr suchen Badesee nach 15-Jährigem ab

Polizei und Feuerwehr haben am späten Montagabend den See und das Ufer nach einem 15-Jährigen abgesucht.

Am Allermöher See in Bergedorf wurden Kleidungsstücke und Papiere eines Jugendlichen gefunden. Nun ermittelt das LKA.