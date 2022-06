TikTok-Videos drehen, Segeln lernen, Klamotten aufmöbeln: In Bergedorf muss in den Sommerferien keine Langeweile aufkommen.

Sommerferien Was der Ferienpass Kindern in Bergedorf zu bieten hat

Hamburg. Sechs Wochen Sommerferien: Da kann es bei aller Freude am Ausschlafen und Faulenzen auch mal langweilig werden. Mit dem Hamburger Ferienpass können Kids in Hamburg und auch in Bergedorf aber wieder aus einer großen Vielfalt an Möglichkeiten schöpfen, um die freien Tage ab dem 7. Juli zu füllen. Der neue Ferienpass, der jetzt unter www.hamburg.de/ferienpass abrufbar ist, bietet diesmal auch einige sehr innovative Ansätze.

Die App TikTok ist eher für launige und bunte Kurzvideos bekannt. Doch lässt sich auch ein sehr ernstes Thema hier angemessen behandeln? Darum wird es am Donnerstag, 28. Juli, in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme gehen: Wo einst fast 100.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert waren, lernen Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren den Ort und seine Geschichte kennen. Gemeinsam soll erlebt, diskutiert und dann ein Film erstellt werden, der auf TikTok gezeigt wird.

Sommerferien: Ferienpass lässt keine Langeweile aufkommen

Auch die „ZukunftswerkSTADT Bergedorf“ beschäftigt sich mit ernsten Themen. Klimakrise und Themen wie Energie oder Mobilität sollen bei zwei Treffen (6. und 16. August) in der Lola (Lohbrügger Landstraße 8) diskutiert werden. Gemeinsam mit den Aktiven der BUND-Jugend Hamburg soll eine öffentlichkeitswirksame Aktion am 20. August in Bergedorf vorbereitet werden. Mitmachen können Jugendliche ab 15 Jahre.

Traditionell wird in den Sommerferien ein Segelspaß auf dem Oortkatensee angeboten – und dieses Jahr bildet keine Ausnahme. Kinder von neun bis 13 Jahre können vom 1. bis zum 5. August auf den hauseigenen Robinson-Jollen am Haus Warwisch das Segeln lernen. Oder doch lieber tanzen? Im be-Fit im Bille-Bad wird an etlichen Tagen im Juli und August ein Tanzkursus für Kinder zwischen fünf und sieben Jahre angeboten: Gemeinsam werden Mini-Choreografien einstudiert.

Colle Kids lockt der Allerfornia-Skatepark am Sophie-Schoop-Weg

Ein ähnliches Programm gibt es auch für Kids von acht bis zwölf Jahre. Fahrrad- und Kanutouren, ein Voltigiercamp, ein Fußballturnier oder auch ein Gokart-Spektakel sind ebenfalls im Ferienprogramm zu finden. Ganz Coole gehen aber wohl lieber in den Allerfornia-Skatepark am Sophie-Schoop-Weg 90, wo Boards und Scooter kostenlos verliehen werden.

Was haben Klette, Ahornsamen und Kapuzinerkresse gemeinsam? Wenn die Natur als Ideengeber für Technik dient, wird das Bionik genannt. Spannende Experimente dazu gibt es für Kinder ab neun Jahre im Boberger Dünenhaus (Boberger Furt 50) am Dienstag, 16. August, 9 bis 12 Uhr. Im Dünenhaus wird am 10., 11. und 12. August zudem Geschichte lebendig: Wer lebte vor 10.000 Jahren in den Boberger Dünen? Wie jagten die Menschen der Steinzeit? Das und mehr können Kinder von acht bis zwölf Jahre entdecken.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reise in die Vergangenheit wird auch im Rieck-Haus

Eine Reise in die Vergangenheit wird auch im Rieck-Haus geboten, wo an frühere Zeiten erinnert wird, als die Dorfkinder so etwas wie Ferien kaum kannten. Die Bergedorfer Museumslandschaft lädt Kinder von acht bis zwölf Jahre dazu vom 11. bis zum 15. Juli ein.

„An die Nähmaschinen, fertig, los“ heißt ein Kursus der Volkshochschule Bergedorf, Leuschnerstraße 21. Gemeinsam werden vom 1. bis zum 4. August die Grundtechniken des Nähens erlernt. Kids von zwölf bis 16 Jahre können mitmachen. Kreativ wird es auch beim „Upcycling“, bei dem in der Lola aus alten Klamotten neue werden. Geplant ist das vom 11. bis zum 14. Juli für Kinder von neun bis elf Jahre.

Nähere Infos zu allen Terminen – zu Uhrzeiten, Kosten, Anmeldefristen und ähnlichem – finden sich im Internet unter www.hamburg.de/ferienpass. Dort sind auch weitere Angebote zu finden.