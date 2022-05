Prävention: Aktionstag in Bergedorf gegen Trickbetrug am Telefon

Gegen die miesen Maschen: Ermittler, Opferhilfe und Bäcker wollen an sechs Orten im Bezirk für die Gefahr sensibilisieren.

Prävention Kriminalität Aktionstag im Bezirk Bergedorf gegen Trickbetrug am Telefon

Bergedorf. Am Dienstag, 31. Mai, wollen Polizei, Weißer Ring und Bäckerinnung die Bergedorfer für die „miesen Tricks von Telefonbetrügern“ sensibilisieren. Während des Aktionstags wollen die Beamten an sechs Orten im gesamten Bezirk mit den Bürgern ins Gespräch kommen und sie auf die Gefahren aufmerksam machen, die mit falschen Polizisten, Schockanrufen und Enkeltricks einhergehen. Bäcker nutzen passend besondere Brötchentüten mit dem Aufdruck „Achtung Telefonbetrug“. Dazu wird die Infobroschüre „Im Alter sicher leben“ verteilt, die weitere Betrugsmaschen detailliert darstellt.

Als Prävention vor Kriminalität informiert die Polizei im Bezirk

Hier steht die richtige Polizei entweder mit Infomobil, einem Stand oder auch einem Fahrrad: von 9 bis 11 Uhr auf dem Lohbrügger Markt, von 11 bis 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz am Weidenbaumsweg vor dem CCB, darüber hinaus von 9 bis 13 vor dem Einkaufszentrum Binnenfeldredder, von 8 bis 10 Uhr auf dem Grachtenplatz und von 11 bis 13 Uhr auf dem Edith-Stein-Platz (an beiden letztgenannten Orten vor Bäcker Heinz) sowie von 9 bis 13 Uhr am Süderquerweg vor Rewe. Vor dem CCB wird der Shanty-Chor „De Fleetenkieker“ kleine Gesangseinlagen geben.