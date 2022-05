Die Saison ist gestartet, wir haben die passende Rezeptideen

Einfach nur Fleisch auf den Grill legen? Auf das Drumherum kommt’s an. Wir haben, was den Grillnachmittag zum Erfolg macht.

Bergedorf. Jetzt kann die Grillsaison so richtig losgehen. Und da haben wir etwas für Sie: Im Online-Shop von Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung finden sich Bücher und Zubehör, damit der Grillnachmittag ein leckerer Erfolg wird. Wer nicht online bestellen mag (shop.abendblatt.de) und die Versandkosten sparen möchte, schaut am besten einmal bei uns in der Geschäftsstelle an der Chrysanderstraße 1 rein.

Dass Grillen auch etwas für Vegetarier sein kann, beweist Martin Nordin mit seinem Buch „Grill-Gemüse“ (19,99 Euro). Es enthält 80 kreative Rezepte, die gegrilltes Gemüse als Hauptdarsteller auf dem Teller inszenieren. Experte Andreas Rummel erklärt in „Grillen – Grillsaison ist jeden Tag“ (24,99 Euro), wie man das ganze Jahr erfolgreich grillt – und räumt mit Grill-Irrtümern auf. Natürlich samt leckerer Rezepte.

Wer zum Grillen eingeladen ist, sollte nicht ohne Mitbringsel kommen

Über die passenden „Grill-Beilagen“ (17,99 Euro) hat sich Lena Söderström Gedanken gemacht und beschreibt 100 Rezepte, die dem Fleisch die Show stehlen.

Wer zum Grillen eingeladen ist, sollte nicht ohne Mitbringsel kommen. Wie wäre es mit einem der lustigen Koch-/Grilllöffel mit verschiedenen Motiven (2,99 Euro)? Oder der praktischen Grillzange mit integriertem Flaschenöffner (9,95 Euro)? Oder mit dem „Hamburger Grillsack“ (22,90 Euro) mit Käpt’ns Pfeffer, Salz und Meer-Gewürzsalz, Hamburger Kartoffelgewürz und Grillzangen aus Kirchholz? Schauen Sie gern einmal rein.