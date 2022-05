Neustart im Einkaufszentrum CCB am 1. Juni

Bergedorf. Eintrittskarten für die Oper, für Theateraufführungen und Konzerte in aller Welt gibt es nun wieder im CCB. Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet am Mittwoch, 1. Juni, der Bergedorfer Zeitung Ticketshop im Obergeschoss des Bergedorfer Einkaufszentrums neu durch.

Kulturveranstaltungen aller Art laufen schon seit mehreren Monaten wieder. Da fragen sich viele, warum der bz-Ticketshop erst jetzt wieder Eintrittskarten anbietet. „Na ja, es muss sich ja irgendwie rechnen“, erklärt Prokurist Dieter Fink von der Funke Konzertkassen GmbH, die zeitgleich auch ihren Hamburger Abendblatt Ticketshop im Elbe Einkaufszentrum (EEZ) in Klein Flottbek wieder öffnet. Er gibt zu bedenken, dass etwa 90 Prozent der Veranstaltungen in den kommenden Monaten Nachholtermine für coronabedingte Ausfälle der vergangenen zwei Jahre sind.

bz-Ticketshop: Am 8. Juni startet der Vorverkauf für die Elbphilharmonie

„Es handelt sich also um bereits bezahlte Tickets oder um Gutscheine, die wir ausgestellt haben und nun einlösen müssen, aber nicht um neuen Umsatz.“ Dieter Fink rechnet erst für den Herbst 2023 damit, dass sich das Geschäft normalisiert und vergleichbar mit der Zeit vor Corona ist. „Bis dahin bleiben wir auf der Durststrecke.“

Aber was heißt hier eigentlich Durststrecke? Dagmar Wölfert und ihr Team aus dem bz-Ticketshop erwarten zwar noch eine gewisse Zurückhaltung bei Konzertgängern. Trotz vieler Nachholtermine gibt es aber dennoch das eine oder andere Konzertschmankerl, für das es auch noch Karten gibt. So ist beispielsweise ab dem 8. Juni der Vorverkauf für die Elbphilharmonie im Programm von Wölfert und Co. „Es ist schon wichtig für uns, dass wir diese Events mitnehmen“, weiß die Leiterin des bz-Ticketshops.

Konzerte der italienischen Rockröhre Gianna Nannini und Landsmann Zucchero

„Die Leute tendieren derzeit vermehrt zu Open Air“, schildert Dagmar Wölfert aus ihrem jüngsten Erfahrungsschatz. Auch für die Saison im Stadtpark gebe es noch reichlich Empfehlenswertes. Wie etwa den Auftritt der italienischen Rockröhre Gianna Nannini am 17. Juni. Landsmann Zucchero, gewiss ruhiger unterwegs, kommt wiederum am 23. Juni in die Barclays Arena.

Auch für die Region gibt es einen Tipp: So gebe es für einige Konzerte der Bergedorfer Musiktage Restkontingente, so zum Beispiel für das Bundesjugendballett, das dieses Mal im Sachsenwald Forum in Reinbek am 30. Juli auftritt.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wölfert und Mitarbeiterin Karen Bürger sind voller Vorfreude auf den 1. Juni, während Corona hatte der Shop nur ganz kurz vom 1. November bis Silvester 2021 geöffnet. „Die Leute wollen doch raus. Und ich glaube, dass sie beim Konzertkartenkauf weiter eine gute Beratung schätzen“, sagt Wölfert.