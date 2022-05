Maklerin verschenkt in Bergedorf und Umgebung Insektenhotels

Bergedorf/Lohbrügge. Etwa 500 Haus-, Garten- oder Balkonbesitzer werden sich in dieser und der kommenden Woche über kleine Insektenhotels freuen, die sie als Geschenk in die Hand gedrückt bekommen. „Das ist unsere diesjährige Frühlingsaktion“, freut sich Maklerin Julia Bentin. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen ist die Lohbrügger Unternehmerin in Bergedorf, Lohbrügge, in den Vierlanden sowie in Reinbek, Wohltorf und Aumühle unterwegs und verteilt die Aufmerksamkeiten. Wer das Glück hat, ihnen zu begegnen, bekommt ein Insektenhotel geschenkt.

Bereits die dritte Frühlingsaktion der Unternehmerin

„Dies ist jetzt unsere dritte Frühlingsaktion“, erklärt Julia Bentin. Im ersten Corona-Jahr 2020 verschenkte das Team Primeln, 2021 Gutscheine für Eis. „Diesmal wollen wir wieder etwas Nachhaltiges für die Gärten tun“, sagt Mitarbeiterin Christiane Bremm.