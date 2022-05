Polizei Bergedorf: Junge Frau am Badesee sexuell belästigt

Ein unbekannter Mann sprach die 19-Jährige in einer Unterführung an und berührte sie unsittlich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem Mann, der eine 19-Jährige in der Nähe des Badesees in Neuallermöhe sexuell belästigt haben soll. Wie die Ermittler mitteilen, war die junge Frau bereits am frühen Freitagabend vom Allermöher See in Richtung Neuallermöhe-West unterwegs.

Die 19-Jährige ging am Fleet entlang und soll in der Unterführung (Felix-Jud-Ring/Wilhelm-Osterhold-Stieg) von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Laut Polizei berührte der Täter sein Opfer dabei unsittlich. "Als aus der Umgebung Kindergeschrei zu hören war, ließ er von ihr ab und flüchtete", erklärt Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Weil die junge Frau zunächst nicht bei Polizei Anzeige erstattete, gab es keine unmittelbare Fahndung nach dem Täter. Die Ermittler bitten deswegen um Zeugenhinweise, die zur Identität des Mannes führen.

Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa Ende 20

circa 1,90 Meter groß

sportliche Figur

dunkle, kurze Haare

zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine knielange dunkle Jeans

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat am Freitag gegen 18.30 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

