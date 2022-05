Polizei Bergedorf: Räuber mit Schusswaffe überfällt Tankstelle an B5

Polizei Hamburg Bergedorf: Räuber mit Schusswaffe überfällt Tankstelle an B5

Hamburg. Ein Räuber hat am Sonnabend eine Tankstelle an der Bergedorfer Straße überfallen und ist mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag geflüchtet. Laut Polizei betrat der unbekannte Mann um 16.41 Uhr eine der beiden HEM-Tankstellen an der B5 und forderte von dem 27 Jahre alten Mitarbeiter Geld. "Hierbei zeigte er dem Angestellten eine von ihm mitgeführte Schusswaffe", sagt Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Räuber trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Mit seiner Beute verließ er die Tankstelle und flüchtete zu Fuß Richtung Lohbrügger Kirchstraße. Eine Fahndung der Polizei mit acht Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Deswegen bitten die Ermittler nun Zeugen um Mithilfe und hoffen auf Hinweise, die zum Täter führen.

Das ist die Täterbeschreibung:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

1,8 Meter groß

kurze, braune Haare

Zum Zeitpunkt der Überfalls trug der Mann einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Basecap sowie einen schwarzen Pullover. Zudem hatte er eine zweifarbige Jacke (schwarz und hell) sowie eine helle Jeanshose an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286 567 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

