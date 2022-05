Livemusik und Comedy im Happy Billard, im Bergedorfer Schloss und in der Lola stellen Musikfreunde vor die Qual der Wahl. Wir helfen.

Livemusik Am Donnerstag rockt es gleich auf drei Bergedorfer Bühnen

Bergedorf/Lohbrügge. Freunde der kreativen Bühnenkultur haben am Donnerstag, 19. Mai, in Bergedorf die Qual der Wahl: Gleich drei attraktive Programme locken mit Livemusik ins Happy Billard, ins Kulturzentrum Lola und ins Schloss.

Beim Club am Donnerstag erobert ab 20 Uhr die Kanadierin Lynne Hanson mit ihrer Band The Good Intentions die Bühne im Happy Billard. Die Formation ist bekannt für ihren lebensfrohen Musikstil, eine Mischung von mutigen Balladen mit Lynne Hansons bluesiger Gitarre. Der Eintritt an der Kurt-A.-Körber-Chaussee 73, Hinterhof erste Etage, kostet 15 Euro.

Livemusik auf gleich drei Bergedorfer Bühnen

Im Bergedorfer Schloss gastiert unterdessen zeitgleich um 20 Uhr Sven van der Maers Session Circus, laut Veranstalter Ludger Skibowski vom Sound Yard „der Glückskeks unter den musikalischen Unterhaltungsprogrammen“.

Van der Maer bringt stets Musiker mit unterschiedlichem Hintergrund und hoher Flexibilität in wechselnder Besetzung zusammen, um gemeinsam vor Publikum improvisierte Musik zu entwickeln, die mal lustig, mal traurig, aber immer tanzbar ist. Zurufe des Publikums werden in sinnvolle Texte und eingängige Melodien verwandelt, sodass jedes Mal ein einmaliges und nicht wiederholbares Ereignis entsteht. Der Eintritt zum dem Konzert im Schloss ist frei.

Steife Brise im Kulturzentrum Lola

Professionell improvisiert wird an diesem Abend auch auf der Bühne des Kulturzentrums Lola an der Lohbrügger Landstraße 8. Das Impro-Theater Steife Brise bittet zu einer weiteren Show unter dem Motto „Die spontane Breitseite“.

Geboten wird Comedy, Musik und Theater in einem rasanten Wechsel – und stets nach Vorgaben des Publikums. Ein serbisches Roadmovie? Ein getanzter Bananen-Blues? Alles ist drin. Die Akteure gestatten sich nicht mehr als fünf Sekunden Zeit, die Vorgaben der Zuschauer in eine Szene zu verwandeln. Beginn 20 Uhr, Eintritt 15 Euro.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.