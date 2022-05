Kurze Stromausfälle in Bergedorf – gleichzeitig ein Feuer

Bergedorf. Aussetzer am Mittwoch: In einigen Bergedorfer Haushalten gab es um 13 Uhr herum kurzzeitige Stromausfälle. Ausgangspunkt dafür, so wurde zunächst vermutet, sollte eine aus ungeklärter Ursache entflammte Mülltonne im Abstellraum in einem siebengeschossigen Wohn- und Geschäftshaus an der Bergedorfer Straße sein.

In Bergedorf flackerte das Licht – und auch Flammen

Dies wurde deshalb angenommen, weil unter der Brandstelle im Parkhaus ein Starkstromkasten hängt, der die Umgebung versorgt. Stromnetz Hamburg konnte dies später als Grund für Stromschwankungen ausschließen. Dafür sei eine Fehlfunktion eines Hauptverteilers an anderer Stelle verantwortlich gewesen.