Bergedorfer Kindertag auf der Schlosswiese feiert 10. Geburtstag

Veranstalter erwarten bis zu 20.000 Besucher. Anmeldefrist wurde verlängert. Was am 1. Juli auf der Schlosswiese geplant ist.

Bergedorf. Das wird eine riesige Sause, wenn am Freitag, 1. Juli, der nunmehr zehnte Bergedorfer Kindertag gefeiert wird – diesmal unter dem Motto „Bergedorf ist bunt & laut“. Bis zu 20.000 Menschen werden erwartet, die von 14 bis 19 Uhr durch die Innenstadt schlendern, springen oder auf einem Bein hüpfen: Für Sechs- bis 14-Jährige wollen die Organisatoren Matthias Brötzmann und Klaus Schulz ein buntes Programm präsentieren – und „das Bühnenprogramm ist schon knackevoll“. Denn Kindergärten, Schulen, das Kulturzentrum Lola sowie Tanz- und Musiktheatergruppen haben sich bereits angemeldet, um die sechs mal acht Meter große Präsentationsfläche auf der Schlosswiese zu bespielen.

Zwei Hüpfburgen wird es geben, dazu bieten vier Sportvereine spannende Bewegungsmöglichkeiten – von der Rollenrutsche über Balance- und Trefferspiele. Der ADAC kündigt einen Fahrrad-Parcours an, die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein lassen einen dicken Bus am Seil ziehen, das Haus Warwisch will sogar im Schlossgraben paddeln – und wird sich kaum mit dem Entenparcours in die Quere kommen, den das Kirchspiel Bergedorf plant. Auch die katholische Grundschule hat sich mit einem Trommel-Workshop etwas Besonderes ausgedacht.

Bergedorfer Kindertag: Noch Platz für 20 weitere Stände

Noch mehr Ideen sind gefragt: Die Anmeldezeiten wurden bis zum 20. Mai verlängert, „damit wir noch locker 20 weitere Stände aufnehmen können“, sagt Werbe-Fachmann Klaus Schulz, der sich vor allem von den Bergedorfer Schulen noch Rückläufe erhofft – gern per Mail an anmeldung@bergedorfer-kindertag.de.

Schön wäre es auch, wenn das kostenfreie Angebot zum Motto passt: „Wir wollen gegen Rassismus, Sexismus und alle anderen Formen der Diskriminierung einstehen“, heißt es. Diese Werte sollten allen Kindern Tag für Tag vermittelt und vor allem von Erwachsenen auch vorgelebt werden.