Fahrtraining in Bergedorf: So wird ein Lastenrad sicher gelenkt

Bergedorf. Nicht erst seit die Spritpreise in ungeahnte Höhen klettern, sind Lastenräder auf dem Vormarsch: Immer mehr Menschen schaffen sich eines an, um Getränke, Einkäufe oder auch ihre Kinder zu transportieren. Allerdings will der Umgang mit den oft sperrigen Rädern gelernt sein – und so bietet der Verein „Bergedorf im Wandel“ nun ein Fahrtraining an: Am Sonnabend, 7. Mai, treffen sich Interessierte um 14 Uhr dazu am Vinhagenweg/Schlosspark.

Die Teilnahme ist kostenlos – ebenso wie das Ausleihen von Lastenrädern, das der Verein dank mehrerer Förderer schon längere Zeit anbietet (www.bergedorf-im-wandel.de).

Lastenräder sind verstärkt unterwegs – sicheres Fahren wir geübt

Doch weil immer mehr Lastenräder auf den Straßen unterwegs sind, fürchtet Hamburgs CDU-Fraktion zunehmende Unfallzahlen. Sie hatte jüngst dazu eine Kleine Anfrage an den Senat gestellt. Zwar gibt es keine Unfallzahlen über Lastenradfahrten, denn ermittelt werden bisher nur Fahrradunfälle im Allgemeinen.

Doch auch die Hamburger Polizei ist alarmiert: Im öffentlichen Verkehrsraum sei „eine zunehmende Nutzung von Lastenfahrrädern zu beobachten und somit auch eine vermehrte Beteiligung an Verkehrsunfällen zu erwarten“, heißt es in der Antwort auf die Anfrage.

Mit Übung sollen die Lastenradfahrer nun lernen, das Fahrzeug sicher zu navigieren. Am Vinhagenweg ist dazu ein Slalom-Parcours aufgebaut. Zudem steht der „Carla-Anhänger“ bereit.