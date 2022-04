Einbrecher nehmen Schmuck, Bildschirm und Alkohol mit

Lohbrügge/Bergedorf. Die Bewohner saßen nur wenige Meter entfernt, als die ungebetenen Gäste am späten Abend des Ostersonnabend in ihren Sachen herumwühlten. Doch leider agierten die Einbrecher in der Wohnung am Richard-Linde-Weg offensichtlich derart ruhig, dass ein älteres Ehepaar von der Tat nichts mitbekam.

Um in die Wohnung zu gelangen, öffneten die Täter das auf Kipp stehende Fenster zum Schlafzimmer und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Dort fanden die Täter den gesamten Schmuck, den sie komplett einsteckten und wieder verschwanden. Dabei soll es sich nach Polizeiangaben um hochwertige Schmuckstücke handeln.

Zeugen gesucht: Wer hat etwas von den Einbrüchen bemerkt?

Beinahe wäre es übrigens zum Opfer-Täter-Kontakt gekommen, denn: Das Ehepaar (84 und 80 Jahre alt) saß im Wohnzimmer nebenan, bemerkte den Einbruch aber nicht, den die Ermittler ungefähr auf den Zeitraum 23.20 Uhr taxieren.

Des weiteren suchten Einbrecher am selben Tag eine Wohnung an der Straße Wachsbleiche auf. Der dort lebende 36 Jahre alte Mieter war am Ostersonnabend um 21.45 Uhr, als seine Nachbarn die mit Gewalt aufgebrochene Eingangstür bemerkten, nicht zu Hause. Aus seinen Räumen wurden alkoholische Getränke und ein Flachbildschirm entwendet.

Wer zu den Einbrüchen Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/428 65 43 10.