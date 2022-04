Jungen Mann zusammengeschlagen - wer kennt diese Männer?

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die im Dezember 2021 einen 21-Jährigen am ZOB in Bergedorf angegriffen haben.

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Tätern: Die beiden Männer sollen im vergangenen Dezember am ZOB in Hamburg-Bergedorf auf einen am Boden liegenden 21-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die Täter in den S-Bahnhof Bergedorf. Die Überwachungskamera eines Busses hatte die beiden Männer aufgenommen. Diese Bilder hat die Polizei Hamburg nun veröffentlicht.

Brutale Schlägerei in Bergedorf: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hielt sich der 21 Jahre alte Bergedorfer am Sonntagmorgen, 5. Dezember, gegen kurz vor 8 Uhr am Busbahnhof auf, als plötzlich zwei Erwachsene an ihn herangetreten sein sollen. Zunächst provozierten die Unbekannten den jungen Mann. Dieser soll den Versuch der Konfrontation ignoriert haben und wurde dann von einem der Täter zu Boden gerissen. Beide Täter sollen dann auf das Opfer brutal eingetreten und eingeschlagen haben.

Erst nachdem sich Passanten näherten, sollen die Täter von dem 21-Jährigen abgelassen haben. Das Opfer konnte in diesem Moment in einen haltenden Linienbus einsteigen und sich somit in Sicherheit bringen. Die Angreifer flüchteten in den S-Bahnhof. Der Geschädigte hatte durch die Tritte und Schläge unter anderem schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus.

Die bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamts führten nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat das Amtsgericht Hamburg daher einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera erlassen.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre

rund 1,90 Meter groß

kräftige Statur

"mitteleuropäische/slawische" Erscheinung

Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Hamburg

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

17–20 Jahre

1,65–1,75 Meter groß

schlank

"mitteleuropäische" Erscheinung

Die Polizei Hamburg sucht diesen Mann. Wer kennt ihn?

Foto: Polizei Hamburg

Hinweise zu den gezeigten Personen können Zeugen unter der Rufnummer 040 4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle abgeben.