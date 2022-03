Warum ein Bergedorfer Apotheker Handcreme verschenkt

Die neue Aktion „Wir sind das Herz von Bergedorf“ der Bergedorfer Zeitung startet am Freitag. Was dahinter steckt.

Hamburg. Raue Fingerknöchel, rissige Nägel, spröde Haut: Zum Ende des Winters haben die Hände, monatelang der Kälte ausgesetzt, arg gelitten. Ständiges Waschen und Desinfizieren in der Corona-Pandemie trocknet die Haut zusätzlich aus. Das fühlt sich nicht gut an. Und: „Wenn Hände zu wenig Pflege bekommen, können kleine Wunden entstehen, durch die Krankheitserreger in den Körper dringen“, erklärt Marijan Kreth, Inhaber der Pluspunkt-Apotheken im Sachsentor in Bergedorf.

„Mit ausreichend Cremepflege werden die Hände aber wieder geschmeidig“, sagt der 44-Jährige. Deshalb haben sein Team und er circa 2000 Tuben Handcreme für die Leserinnen und Leser der Bergedorfer Zeitung reserviert. Auf der Titelseite der Ausgabe am 1. April wird ein Coupon erscheinen, der gegen eine rote 50-Milliliter-Tube eingetauscht werden kann – solange der Vorrat reicht.

Einzelhandel Bergedorf: Apotheker verschenkt eine Tube Handcreme

Kreth ist überzeugt von dem Produkt, das frisch-herb nach Sandelholz und Mandarine duftet. „Die Creme riecht sehr angenehm“, sagt Kreth, „und sie ist ohne Mikroplastik und mit 98 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen.“ Darin enthalten sind unter anderem pflegende Sheabutter und Sonnenblumenöl.

Warum macht Marijan Kreth so etwas? Sein Einsatz für gesunde Hände ist ein Beweggrund, sein Einsatz für gesunden Einzelhandel in Bergedorfs Fußgängerzone ein anderer. Dahinter steckt die Aktion „Wir sind das Herz von Bergedorf“. In loser Folge sollen weitere Gutscheine mit weiteren kleinen Geschenken anderer Kaufleute folgen.

Einen Impuls geben, die Bergedorfer Innenstadt zu besuchen

Das Ziel: das Herz von Bergedorf noch stärker zu beleben, den Kunden einen Impuls zu geben, die City einmal mehr zu besuchen. Und weiterhin bei lokalen Händlern zu kaufen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind manche an ihre Grenzen gestoßen – und gleichzeitig sind Online-Shops immer mehr auf dem Vormarsch.

Lokale Unternehmen aus Bergedorf und der Umgebung, die daran interessiert sind, sich auch an der Aktion zu beteiligen, können sich unter der Telefonnummer 040/554 47 27 72 bei Kerstin Friedla melden oder ihr eine E-Mail an die Adresse kerstin.friedla@funkemedien.de senden.

