Polizei Hamburg: Vandalismus und Einbrüche im Kleingarten Neuallermöhe

In elf Lauben wurde eingebrochen, an anderen Parzellen wurde randaliert: Pforten oder Zäune eingetreten. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Lauben wurden an der Ottilie-Baader-Straße in Neuallermöhe aufgebrochen (Symbolbild) .

Hamburg. Montagmorgen war noch alles in schönster Ordnung. Doch als eine Kleingärtnerin am Dienstag zu ihrer Parzelle im Kleingartenverein 628 an der Ottilie-Baader-Straße in Neuallermöhe zurückkehrte, fand sie ihre Laube aufgebrochen vor. Und nicht nur ihre: Vandalen hatten ihr Unwesen offenbar in weiten Teilen des Neuallermöher Kleingartenvereins getrieben.

Noch ist das Ausmaß der Schäden laut Polizei nicht ganz klar. Bis Mittwoch zählten die Beamten jedoch 20 betroffene Lauben. In elf von ihnen war eingebrochen worden. An den anderen Parzellen hatten der oder die Täter ihrer Zerstörungslust freien Lauf gelassen: Pforten oder Zäune waren eingetreten.

Polizei Hamburg: Bisher noch unklar, was aus den Lauben entwendet wurde

Da noch längst nicht alle Kleingärtner wieder in ihrer Lauben zurückgekehrt sind, könnte die Liste der Schäden noch anwachsen. Bisher ist auch noch nicht klar, was aus den Lauben entwendet wurde.

Die Polizei Hamburg bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich auf der Wache unter Tel. 040/428 65 43 10.