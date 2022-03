Ukraine-Krieg: 200 Betten für Flüchtlinge im Gaming House Rcadia

Ukraine-Krieg Gaming House Rcadia bietet 200 Betten für Flüchtlinge an

Das Gaming House Rcadia am Nettelnburger Landweg war einst Tagungshotel der Telekom.

Kämpfe in virtuellen Fantasiewelten und Kriegsflüchtlinge – die E-Sportler wollen humanitäre Hilfe für Menschen in Not leisten.