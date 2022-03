Polizei Hamburg: Erneut Tankstelle in Bergedorf überfallen

Ein Mann hat am Mittwochabend die HEM-Tankstelle an der Bergedorfer Straße betreten und einen Kassierer mit einem Messer bedroht.

Am Donnerstag ist die HEM-Tanksteller an der Bergedorfer Straße überfallen worden.

Hamburg. Erneut ist in Bergedorf eine Tankstelle überfallen worden: Nachdem Unbekannte erst Anfang Februar in der „bft“ am Ladenbeker Furtweg eine geringe Menge Bargeld erbeutet hatten, war nun die HEM an der Bergedorfer Straße das Ziel eines Räubers.

Polizei Hamburg: Junger Mann überfällt HEM-Tankstelle in Bergedorf

Laut Polizei betrat am Mittwochabend um 19.20 Uhr ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer. Er forderte ihn auf, Geld herauszugeben. Der 24-jährige Mitarbeiter gehorchte und gab einen laut Polizei niedrigen dreistelligen Geldbetrag heraus. Der Täter ergriff dann die Flucht und rannte in Richtung Krusestraße. Der junge Mitarbeiter blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Die konnte den Flüchtigen trotz umfangreicher Fahndungen nicht stellen – sucht nun aber Zeugen. Denn der Mann kann recht gut beschrieben werden.

Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er hatte einen polnischen Akzent und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Auffällig war seine Jogginghose mit weißen Streifen, offenbar nicht das bekannte adidas-Modell. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, können sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter Telefon 040/428656789 oder an einer Polizeidienststelle wenden.