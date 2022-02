Neuallermöher entsetzt: Sein Wohnmobil wurde gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag waren Autoknacker im Bezirk Bergedorf unterwegs. Sie interessierten sich besonders für ein Reisemobil.

Hamburg. Gleich zweimal haben in der Nacht zu Donnerstag Autoknacker im Bezirk Bergdorf zugeschlagen. Besonders heftig traf es einen Neuallermöher (54), der morgens vergeblich nach seinem Wohnmobil suchte. Den Hymer Ayers hatte er am Mittwoch um 19.30 Uhr an der Ecke Anita-Rée-Straße/Del-Banco-Kehre abgestellt. Der erst drei Jahre alte Wagen ist 56.000 Euro wert.

Polizei Bergedorf: Autoknacker stehlen Wohnmobil und Werkzeug

Reichlich Beute holten Autoknacker aus dem Nissan-Kastenwagen eines Handwerkers am Schulenburgring in Lohbrügge. Hier knackten sie nachts die Hecktür und räumten aus, was sie fanden, darunter diverse elektrisch betriebene Werkzeuge wie Akkuschrauber und -sägen, ein Laser-Messgerät und ein Handstaubsauger. Der Gesamtwert der Beute wird mit mehr als 5000 Euro angegeben.

Zu beiden Taten sucht die Bergedorfer Kripo Zeugen unter der Rufnummer 040/428 65 43 10.