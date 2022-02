Polizei Hamburg: Diebe dringen ins Bezirksamt Bergedorf ein

Hamburg. Unbekannte Täter sind in die Klimastabstelle des Bezirksamts Bergedorf an der Wentorfer Straße eingebrochen: Dafür schlugen die Eindringlinge am Wochenende eine Scheibe des kleinen Dienstgebäudes links von Rathaus ein und entriegelten so ein Fenster.

Nach Einbruch in das Bezirksamt ermittelt die Polizei Bergedorf

Im Haus beschädigten sie eine Tür, Elektrik, Tische und Stühle. Gestohlen wurde nach erster Durchsicht jedoch nichts. Die Bergedorfer Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich auf der Wache unter Telefon 040/428 65 43 10 zu melden.