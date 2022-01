Polizei Hamburg Einbruch in Haus am Reinbeker Redder

Hamburg. Den Tätern reichten nur wenige Stunden am Mittwoch für ihren Coup: Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Reinbeker Redder haben die Täter eine unbekannt hohe Summe an Bargeld erbeuten können.

Wer Hinweise geben kann, wende sich an die Polizei Hamburg in Bergedorf

Im Zeitraum von 12 bis 22.20 Uhr nutzten sie die Abwesenheit des Bewohners (38) aus, verschafften sich durch den Wintergarten Zutritt zum Haus, durchsuchten alle Räume, Schränke und Schubladen, um schließlich das Geld zu finden.

Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, meldet sich bei der Bergedorfer Polizei unter der folgenden Telefonnummer: 040/428 65 43 10.