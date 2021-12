Wo ist Nils Hansen? Neue Hinweise durch Aktenzeichen XY...ungelöst

Hamburg/Lübeck. Seit mehr als einem Jahr sucht die Lübecker Mordkommission nach einem damals 47 Jahre alten Mann - nun ist in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ über diesen Fall berichtet worden. Gleich mehrere Hinweise sind bereits am Mittwochabend bei der Polizei eingegangen. Für die Aufklärung des Falls ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt worden.

Laut ZDF erscheinen den Ermittlern zwei Hinweise unter den eingegangenen Anrufen besonders interessant. So soll ein Anrufer Angaben gemacht haben, die sich auf den Zeitpunkt des Verschwindens beziehen. Ein weiterer Anrufer habe sogar einen sehr konkreten Hinweis zum Verschwinden von Nils Hansen gegeben. "Inwieweit er die Ermittler zur Klärung führt, bleibt abzuwarten", so das ZDF.

Aktenzeichen XY: Nils Hansen aus Bergedorf vermisst

Nils Hansen aus Hamburg-Lohbrügge war am 20. Oktober 2020 zuletzt gesehen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Lübeck mitteilten. An diesem Tag habe er morgens mit dem Audi SQ5 seine Werkstatthalle in Leezen bei Bad Segeberg verlassen und war nachmittags noch auf einem Campingplatz in Güster (Herzogtum Lauenburg) gesehen worden. Danach verliere sich seine Spur, hieß es weiter. Fast eine Woche später wurde das Fahrzeug des Mannes brennend in Geesthacht gefunden.

„Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass Nils Hansen Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.“

Seit dem 20. Oktober 2020 wird der zum damaligen Zeitpunkt 47 Jahre alte Nils Hansen aus Hamburg vermisst.

Foto: Polizei Lübeck

Während der Fernsehübertragung wurde bei der Polizeidirektion Lübeck ein Hinweistelefon unter der Rufnummer 0451-131 5110 eingerichtet. Zeugen können sich aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Außerdem wird unter https://sh.hinweisportal.de/Tötungsdelikt eine Internetseite eingerichtet, auf dem ebenfalls Mitteilungen hinterlassen werden können.

Am frühen Nachmittag verließ Nils Hansen mit einem Audi SQ5 seine Werkstatthalle in Leezen bei Bad Segeberg.

Foto: Polizei Lübeck