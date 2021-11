Aktueller Wohnungsbau in Bergedorf: Blick vom Südrand des 2019 fertiggestellten Gebiets „Glasbläserhöfe“ über den Schleusengraben zum Wohnungsbau an der Straße Am Schilfpark, der 2020/21 entstanden ist. Genau in der Verlängerung des kleinen Asphalt-Wegs unten soll demnächst übrigens der Bau der Fußgänger- und Radfahrer-Brücke über den Schleusengraben beginnen.