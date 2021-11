Polizei Hamburg: Zwölfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Junge wurde an der Holtenklinker Straße von einem Auto erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Unfall in Bergedorf: Ein Notarzt behandelte den Zwölfjährigen, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde (Symbolbild).

Hamburg. Schock für einen Autofahrer (41) aus Reinbek – und noch mehr für einen zwölfjährigen Schüler aus Bergedorf: Am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr lief der Junge auf Höhe der Fußgängerampel bei der Nordoel-Tankstelle an der Holtenklinker Straße vor den Škoda Octavia des Reinbekers. In der Dunkelheit bemerkte der Fahrer den Schüler zu spät und konnte nicht mehr ausweichen.

Der Junge wurde so heftig gegen die Windschutzscheibe geschleudert, dass sie geborsten ist. Er musste an der Unfallstelle vom Notarzt behandelt werden, bevor er ins Kinderkrankenhaus Wilhelmstift nach Rahlstedt gebracht werden konnte.

Polizei Hamburg: Junge auf Schulweg angefahren

Dort wurde der Zwölfjährige mit schweren Verletzungen aufgenommen. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Polizei aber nicht.

Die Ermittler des Verkehrsunfalldienstes gehen davon aus, dass der Junge auf dem Weg zu Schule war, als er die Straße im Bereich der Fußgängerampel überquerte. Ob er sie auch betätigte und grünes Licht hatte, als er auf die Fahrbahn trat, ist bisher unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 040/428 65 43 10 zu melden.