Prof. Robi Banerjee ist Direktor der Hamburger Sternwarte auf dem Gojenberg in Bergedorf, der mit gut 40 Metern zu den höheren Erhebungen der Hansestadt zählt. Hier erklärt er den Gästen bei der Wiedereröffnung des „Großen Refraktors“ die Geschichte des Observatoriums, das 1906 bis 1912 in Bergedorf gebaut wurde. Der „Große Refraktor“ beherbergt das mit neun Metern längste Teleskop der Sternwarte, untergebracht in der größten ihrer zahlreichen Kuppelbauten. Die gut drei Millionen Euro teure Sanierung zog sich über mehrere Jahre hin.