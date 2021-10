Polizei Hamburg: Einbrecher stehlen Bargeld aus Tresor

Auf einen Tresor in einem Architekturbüro hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende abgesehen. Zeugen gesucht.

Wie viel Geld aus einem Tresor in einem Architekturbüro bin Bergedorf gestohlen worden ist, will die Polizei nicht verraten (Symbolfoto).

Hamburg. Unbekannte sind am Wochenende in ein Ingenieurbüro Am Schilfpark in Bergedorf eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld, die Höhe gibt die Polizei nicht bekannt.

Um ins Gebäude in Bergedorf zu gelangen, hatten die Diebe ein Fenster aufgebrochen und die Bewegungsmelder zerstört, anschließend knackten sie den Geldtresor. Bemerkt wurde der Einbruch erst Montagfrüh. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Beamten in Bergedorf unter Telefon 040/428654310.