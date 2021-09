Für Arbeiten am Gas- und Stromversorgungsnetz gibt es eine dreitägige Straßensperrung in Nettelnburg.

Hamburg. Für nächste Woche kündigt Bergedorfs Verkehrspolizei eine Sperrung in Nettelnburg an: Anschlussarbeiten für Gas- und Stromversorgung machen es notwendig, dass in Höhe Nettelnburger Kirchenweg 2 a gesperrt wird, also zwischen Oberer Landweg und Achter de Kark.

Die Einschränkung gilt von Montag, 13. September, gegen 7 Uhr bis Mittwoch, 15. September, bis etwa 17 Uhr. Die Zufahrt für Anwohner, zu Kirche und Kita bleibt jedoch gesichert.