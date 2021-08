In eigener Sache

Die Bergedorfer Zeitung zieht um – direkt in die Innenstadt

Am neuen Sitz der Bergedorfer Zeitung: Redakteure, Anzeigenvertreter und Geschäftsstellen-Team an der Ecke Sachsentor/Chrysanderstraße.

Im Dezember zieht die Bergedorfer Zeitung in den Neubau am Schuhhaus Schüttfort, direkt am Sachsentor. Der Umzug ist auch ein Signal.