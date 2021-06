Seniorin in Haus brutal überfallen: Täter hinterlässt Persönliches

Der Täter hinterließ unter anderem seine Brille am Tatort.

Hamburg-Lohbrügge Seniorin in Haus überfallen: Täter hinterlässt Persönliches

Hamburg. Einen Tag nach dem Überfall auf eine 80-Jährige in Lohbrügge hat die Polizei nun Details des Tatmorgens preisgegeben. Demnach wurde die Seniorin auf brutale Art und Weise überfallen, ausgeraubt und verletzt. Doch der Täter machte Fehler, ließ Gegenstände im Haus zurück. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Gewaltsamer Überfall auf Rentnerin in Hamburg

Die Frau war gegen 6.30 Uhr in ihrem Reihenhaus An den Tannen aufgestanden. Der Täter war da wohl schon eine Weile im Haus, hatte alles durchsucht und etwas Bargeld an sich genommen. Im Erdgeschoss traf die 80-Jährige nun auf ihren Peiniger, wurde unvermittelt von ihm attackiert und zu Boden geschlagen. Die Frau musste ihm dann ins Obergeschoss folgen: Sie sollte ihm ihre Wertgegenstände geben. Verängstigt gab sie dem Mann mehrere Schmuckstücke.

Auch eine Tasche hinterließ der Täter in dem Haus der Seniorin.

Foto: Polizei Hamburg

Der Unbekannte macht sich nun selbst noch daran, Schränke und Schubladen zu durchsuchen. Der Rentnerin gelang es dabei in einem unbeobachteten Moment, einen Notrufknopf zu drücken. Als der Räuber dies bemerkte, verließ er fluchtartig das Haus und rannte über die Lohbrügger Kirchstraße in Richtung Höperfeld davon.

Seniorin wurde nach dem Überfall in ein Krankenhaus gebracht

Die 80-Jährige blieb verletzt zurück. Sie hatte zahlreiche Hämatome erlitten, zudem war der Unterarm gebrochen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Nun ermittelt das Raubdezernat – und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Denn der Unbekannte ließ am Tatort, wohl durch die plötzliche Flucht, seine Brille und eine Tasche zurück. Die Tasche trägt den orangefarbenen Schriftzug „Frl Schumacher“. Bei der Brille handelt es sich um ein dunkles, leicht eckiges Gestell.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen unter der Telefonnummer 040/4286 56789 um Hinweise zu dem Vorfall.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß und schlank

südländisches Erscheinungsbild

dunkelblauer Mundschutz

Brillenträger

dunkle Kleidung und dunkles Cap

er trug möglicherweise ein buntes Tuch schräg über den Oberkörper

( maj/cr )