Rosemarie Sieck an der Kragen- und Manschetten-Presse, die schneller ist als jedes Bügeleisen und durch die jedes Oberhemd gehen muss. Sieck ist nach 20 Jahren als Mitarbeiterin in der Wäscherei Lindemann mittlerweile zwar im Ruhestand. Aber sie springt heute noch ein, wenn an den Maschinen viel zu tun ist.