Schlagstock und Pfefferspray gegen renitenten Mercedesfahrer

Bergedorf. Zivilbeamte mussten sich am Sonnabend mit einem renitenten, wahrscheinlich berauschten oder betrunkenen Autofahrer (46) auseinandersetzen. Der Mercedesfahrer war um 20.10 Uhr aus Bergedorf auf die A25 in Richtung Geesthacht aufgefahren – zunächst viel zu langsam, wie die Zivilstreife im Rückspiegel beobachtete. Wenige Augenblicke später beschleunigte der Mann und raste am Einsatzfahrzeug vorbei. In der Folge pendelte der 46-Jährige grundlos zwischen den Fahrspuren hin und her, bevor er auf die B404 in Richtung Lüneburg abbog und weiterhin viel zu schnell fuhr.

Die Zivilbeamten brachten den Raser dazu, auf einem Parkplatz an der Schleusenbrücke anzuhalten. Doch der Mann aus Drage zeigte sich uneinsichtig, schlug auf das Dienstfahrzeug und auch nach den Beamten, die Pfefferspray, Schlagstock und schließlich Handfesseln einsetzen mussten, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ob sich bei ihm der Verdacht auf Alkohol- beziehungsweise Drogenkonsum hinterm Steuer bewahrheitet, soll eine Blutprobe und ein Drogentest klären.