In Bergedorfs CDU hat Friedrich Merz viel Rückhalt

Hamburg. Erstmals in ihrer Geschichte trifft sich die CDU am Freitag und am Sonnabend zu einem digitalen Bundesparteitag. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Am Sonnabend sollen 1001 Delegierte den neuen CDU-Bundesvorsitzenden wählen. Von den drei Kandidaten - Armin Laschet (59), Friedrich Merz (65) und Dr. Norbert Röttgen (55) – findet bei Bergedorfer Christdemokraten Friedrich Merz viel Zustimmung.

Auch der Bergedorfer CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Gladiator, einer der 1001 stimmberechtigten Delegierten, tendiert zu dem Kandidaten Friedrich Merz. Endgültig entscheiden will er sich aber erst nach einem Online-Treffen des rund 500 Mitglieder starken Bergedorfer CDU-Kreisverbands, das er für Donnerstagabend nach Redaktionsschluss angesetzt hatte. „Da präsentieren sich die drei Kandidaten per Video, und danach diskutieren wir. Wenn es dann überzeugende Argumente gegen Merz oder für einen der beiden anderen Kandidaten gibt, lasse ich mich gern umstimmen“, sagt Gladiator.

CDU Bergedorf tendiert zu Friedrich Merz

Der Verkehrs- und Stadtplanungspolitiker Jörg Froh spricht sich ebenfalls für Merz aus, „weil er die konservative Ecke der CDU vertritt. Er hat vor vielen Jahren die politische Tasche zur Seite gestellt und Führungsverantwortung in der Wirtschaft übernommen, was ihn gegenüber den anderen Kandidaten auszeichnet.“ Froh würde auch Angela Merkel unterstützen, wenn sie noch einmal kandidieren würde. „Ja, sie hat Ecken und Kanten, aber sie hat in all den Jahren stets richtige Entscheidungen getroffen und sich keinen auch nur noch so kleinen Skandal geleistet.“

Die Bezirksabgeordnete Erika Garbers unterstützt Merz, weil er ein Mann der Wirtschaft sei. „Er ist ein kluger Kopf, und genau so einen brauchen wir jetzt.“ Nach ihren Worten hat jeder Kandidat Vorzüge und Schwächen. „Manch einer entwickelt seine Führungsqualitäten auch erst, wenn er im Amt ist. Merz hat sie aber schon längst bewiesen. Er hat die Kraft und das Geschick, seine Positionen zu vertreten. Er ist der richtige CDU-Vorsitzende und der richtige Bundeskanzler.“

Sven Noetzel: „Kanzlerkandidatur ist wie Mikado spielen“

Bergedorfs CDU-Fraktionschef Sven Noetzel mag die Kanzlerfrage nicht an die Wahl des CDU-Parteivorsitzenden koppeln: „Kanzlerkandidatur ist wie Mikado spielen: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren.“ Noetzels Favorit heißt Norbert Röttgen: „Mir gefällt sein angenehmes, ausgleichendes Auftreten. Er polarisiert nicht, ist aber immer klar inhaltlich positioniert. Und, ja, er ist auch kanzlerfähig.“

Für den 1985 geborenen CDU-Bezirksabgeordneten Julian Emrich war Friedrich Merz einst politisches Vorbild. „Mut zur Zukunft war vor 20 Jahren sein Credo, und er hat mich damals für Politik begeistert. Ich war richtig enttäuscht, als er dann sein Handtuch warf. Dass er dann in Wirtschaftsunternehmen erfolgreich war, beweist seine hohe Qualifikation. Genau das sind die wirklich guten Leute, und die sollten unser Land regieren.“

Neben dem neuen CDU-Vorsitzenden werden am Sonnabend fünf stellvertretende Vorsitzende und die Mitglieder von Präsidium und Bundesvorstand neu gewählt. Außerdem wird über den Bundesschatzmeister und den Mitgliederbeauftragten abgestimmt. Die Ergebnisse werden gleich anschließend bekannt gegeben. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, erfolgt aber zusätzlich eine Briefwahl, mit deren endgültigen Ergebnissen am 22. Januar gerechnet wird.