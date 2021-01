Polizei Hamburg zieht erneut mehrere Raser aus dem Verkehr

Bergedorf. Die Polizei hat am vergangenen Mittwoch zwischen 14 und 22 Uhr im Hamburger Stadtgebiet und in Schleswig-Holstein drei Fahrer mit erheblichen Geschwindigkeitsverstößen angehalten und kontrolliert. Bei einem VW-Fahrer besteht außerdem der Verdacht, er habe an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen.

Die Beamten, die in einem Zivilfahrzeug unterwegs waren, hatten ein sogenanntes ProViDa-Gerät, ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung der Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrzeugen, an Bord. Sie befuhren die Autobahn 7 in Richtung Süden, als sie im Bereich der Anschlussstelle Waltershof von einem sehr schnellen Porsche überholt wurden.

Mehrere Autofahrer zu schnell auf der Autobahn unterwegs

In diesem Bereich der A 7 ist derzeit aufgrund von Baumaßnahmen die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Außerdem war die Fahrbahn durch Schneematsch äußerst rutschig. Die Polizisten stellten bei dem Porsche 140 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h fest. Dem 38 Jahre alten Fahrer droht jetzt ein Bußgeld von 240 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Nach dieser Kontrolle kontrollierte die ProViDa-Streife die B 75 im Bereich Hamburg-Neuland in Richtung stadteinwärts. Auch dort wurde sie von einem Porsche-Raser überholt: Die Messung ergab bei erlaubten 80 km/h eine gefahrene Geschwindigkeit von 180 km/h. Den 33 Jahre alten Fahrer erwarten ein Bußgeld von 1200 Euro und drei Monate Fahrverbot.

VW-Fahrer muss Führerschein abgeben

Auf der Autobahn 1 im Bereich der Norderelbbrücken bemerkten die Polizisten außerdem einen VW-Kombi, der trotz der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung offensichtlich zu schnell fuhr. Der Fahrer nutzte jede freie Lücke zum Beschleunigen und missachtete dabei mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Im Kreuz Ost erreichte der VW dann ganze 150 km/h, bei erlaubten 80 km/h. Die Beamten folgten dem Kombifahrer weiter auf der A 25, durch die Vier- und Marschlande, über die Stadtgrenze hinaus bis nach Schleswig-Holstein.

Auf der mit 120 km/h geschwindigkeitsreduzierten Autobahn raste der 27-jährige Deutsche mit 230 km/h. Nach zehn Kilometern stoppten die Beamten den rücksichtslosen Fahrer. Sie ermitteln nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Rennen. Sein Führerschein wurde kassiert und die Weiterfahrt verboten.