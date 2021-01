Hamburg: Sperrungen an A 25 – Lärmschutzwände werden überprüft

Hamburg. Die Autobahn GmbH überprüft an diesem Wochenende, 16. und 17. Januar, den baulichen Zustand und die Standfestigkeit der Lärmschutzwände an der Autobahn 25. Die routinemäßige Bauwerksprüfung wird in beide Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahndreieck HH-Südost und der Anschlussstelle HH-Neuallermöhe-West erfolgen.

An beiden Tagen soll zwischen 8 und 18 Uhr gearbeitet werden. Auf Höhe der jeweiligen Arbeitsstelle muss kurzzeitig der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wird über den verbleibenden Fahrstreifen geführt. Die Geschwindigkeit wird auf 60 km/h begrenzt.

A 25: Aus- und Auffahrten werden wegen der Prüfung gesperrt

Im Zuge der Arbeiten wird am Sonnabend, 16. Januar, die Ausfahrt HH-Allermöhe in Fahrtrichtung Hamburg zwischen 13 Uhr und 14 Uhr und am Sonntag, 17. Januar, die Auffahrt der HH-Allermöhe in Fahrtrichtung Hamburg zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.