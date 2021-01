In Bergedorf sterben immer mehr Buchen

Hamburg. Etwa 120 Jahre dürfte sie schon hinabblicken auf die Chrysanderstraße. Doch die prachtvolle Rotbuche mit einem Stammdurchmesser von 1,50 Metern auf dem Grundstück neben der Bergedorfer Mühle ist unheilbar krank. Befallen vom Riesenporling, einem Wurzelparasiten, der den Stamm ringsum besetzt und unterirdisch die Wurzelstruktur des Baums zerstört.

„Ein kleiner Fiesling“, sagt Thorsten Ritter, weil der Befall jahrelang unentdeckt bleiben kann. Fachleute wie der Mann aus der Abteilung „Naturschutz, Bäume auf privatem Grund“ des Bezirksamts sind überzeugt: Dieser Baum wird in absehbarer Zeit, vermutlich innerhalb der nächsten drei Jahre, gefällt werden müssen. Denn derart kranke Buchen können aufgrund des Stabilitätsverlusts des Stammes unvermittelt zusammenbrechen.

In Bergedorf müssen zahlteiche Buchen gefällt werden

Kein Einzelfall: Weitere markante Bäume sind bereits verschwunden oder werden dies zeitnah sein. Etwa eine weitere Rotbuche am Curslacker Neuen Deich. Oder an der Bleichertwiete. Oder am Neuen Weg vor Aldi. Vielerorts hat der Pilz die Bäume so geschwächt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. „Da ist dann vielfach nicht mehr die Frage ob, sondern wann gefällt werden muss“, weiß Thorsten Ritter und schiebt nach, „da blutet einem das Herz.“

Lesen Sie auch:

Noch nie lagen Bergedorfs „Baumpapst“ zu diesem Zeitpunkt der Baumfällperiode so viele Fällanträge vor wie jetzt. Seit Anfang Oktober sind allein auf seinem Schreibtisch 390 Vorgänge bis Ende erste Januarwoche zusammengekommen - im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt 323. Hinzu kommen weitere Anträge bei drei Kollegen: „Etwa zehn Prozent davon werden abgelehnt“, sagt Ritter. Fällgenehmigungen besitzen eine Laufzeit von drei Jahren. Ob sie dann auch in die Tat umgesetzt werden, ist unklar: „Wir erhalten keine Rückmeldung.“

Leute verbringen wegen Corona mehr Zeit im Garten

Erklärbar sei dieser Anstieg unter anderem damit, dass „Leute wegen Corona mehr zu Hause sind, mehr Zeit im Garten verbringen“, vermutet der 57 Jahre alte Ritter. Es gibt aber auch wissenschaftlich Belegbares: Witterungsbedingt ist ein regelrechtes Fichtensterben zu beklagen. Durch die vergangenen sehr trockenen Sommer leiden sie unter Wassermangel, der Borkenkäfer hingegen vermehrt sich in diesem Klima und schädigt diese Baumart massenhaft. Ritter: „Ein Zusammenspiel, das den sicheren Tod der Fichte bedeutet.“ Viele Bäume müssten auch aktuell gerade wegen Erweiterungsbauten an Schulen gefällt werden, so etwa am Durchdeich, Binnenfeldredder oder Mendelstraße. Hingegen sei das Kastaniensterben nicht mehr so dramatisch.

Noch bis 28. Februar können Fällanträge beim Bezirksamt eingereicht werden. Thorsten Ritter vergibt parallel dazu auch Fällgenehmigungen bei seinen diversen Außenterminen.​