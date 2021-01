Hamburg: Berauschter US-Amerikaner kracht mit Auto in Kiesberg

Foto: Frank May / dpa

Die Polizei Hamburg hat einen offenbar berauschten Autofahrer in Gewahrsam genommen (Symbolbild).

Billbrook Berauschter Amerikaner kracht mit Auto in Kiesberg

Hamburg. Nächtliche, jedoch verbotene Vergnügungstour auf dem Betriebsgelände: Ein 27 Jahre alter US-Amerikaner hat in der Nacht zu Donnerstag bei der RBS Kiesgewinnung am Unteren Landweg in Billbrook einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Mann war mit seinem Suzuki Cross um 1.42 Uhr auf das Gelände gefahren und dabei einem Sicherheitsbeamten aufgefallen. Der beobachtete, wie der Fahrer kreuz und quer über das Areal fuhr, plötzlich nicht mehr zu sehen war, weil er in einen Kiesberg gerauscht war.

Diensthund spürt den Unfallfahrer an einem Teich auf

Der 27-Jährige kroch durch die Seitenscheibe des Wagens nach draußen und versteckte sich auf dem Werksgelände vor der mittlerweile alarmierten Polizei, die ihn aber dank des Einsatzes des Diensthundes Boy an einem Teich aufspürte.

Der Amerikaner wollte nach seiner Ergreifung nicht mit in den Streifenwagen steigen, leistete Widerstand und spuckte einem Polizisten auch ins Gesicht. Weil er berauscht wirkte, ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem in Wilhelmsburg lebenden Unfallfahrer an.

( jhs )