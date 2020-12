Corona-Pandemie Von heute an: Testpflicht vor Besuch in Pflegeheimen

Bergedorf. Am heutigen Dienstag beginnt in Hamburg die Pflicht zum Corona-Schnelltest für alle, die in Alten- und Pflegeheimen ihre Angehörigen besuchen wollen. Lange Zeit unklar war bisher, wo man einen solchen Test am besten machen kann. Denn auch einen Antigen-Schnelltest (POC) gibt es nicht zum Selbermachen in der Apotheke, sondern er muss nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfolgen, darf nicht älter als 48 Stunden sein und ausschließlich von medizinischem Personal vorgenommen werden.

Die Pflegeheime in Bergedorf sind auf die Testpflicht ihrer Besucher vorbereitet, wie eine stichprobenartige Umfrage der bz ergab. „Wir bieten unseren Besuchern den POC-Test schon seit Mitte November an“, sagt Vera Lüttke-Wissing, Leiterin des Behrmann-Stifts an der Justus-Brinkmann-Straße. Mehr als 1000 Tests wurden hier seitdem schon vorgenommen, jeweils nach etwa 15 Minuten ist das Ergebnis da. Die Kosten werden laut Lüttke-Wissing von der Gesundheitsbehörde übernommen, anders als die bisherigen PCR-Tests, die etwa von einem privaten Anbieter am Flughafen angeboten werden, bis zu 139 Euro kosten werden und die drei Tage gültig sind. Getestet wird beim Behrmann-Stift wochentags zu festen Zeiten am Vor- und Nachmittag, Dienstag und Freitag ganztags. Eine telefonische Anmeldung ist vorteilhaft.

Weitere Testzentren sollen eingerichtet werden

Das Seniorenzentrum Dr. Carl Kellinghusen an der Wentorfer Straße/Ecke Saarstraße bietet seit dem gestrigen Montag Schnelltests für seine Besucher an, immer wochentags zwischen 9 und 10 Uhr. Das positive Ergebnis bleibt dort 36 Stunden gültig. Wer sich also heute testen lässt, kann seine Angehörigen dort bis morgen Abend besuchen. Zusätzlich wird das Tragen einer FFP2-Maske verlangt. Bereits am Montag haben sich fünf Angehörige von Bewohnern dort testen lassen.

Das Caritas-Pflegeheim Johannes XXIII. am Bornbrook bietet ebenfalls seit einiger Zeit Corona-Schnelltests vor dem Besuch an, vorherige telefonische Anmeldung ist erforderlich. Das „Pflegen & Wohnen“-Heim Moosberg an der gleichnamigen Straße startet am heutigen Dienstag diesen Service, wie Besucher von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes am Eingang erfahren können. Getestet wird im Gartenpavillon der Einrichtung, diesen Dienstag und Mittwoch ganztags, ab 4. Januar dann zu festen Zeiten. Diese werden noch bekannt gegeben.

Zur Unterstützung der Schnelltest-Verfahren für Pflegeheim-Besucher will die Gesundheitsbehörde noch in dieser Woche fünf weitere Testzentren in Hamburg einrichten, wie Sprecher Martin Helfrich versichert. Sie sollen etwa in Hamburg-Mitte, in Harburg und drei weiteren Bezirken öffnen, nicht aber in Bergedorf.