Vermisster Bergedorfer – Spur führt nach Schleswig-Holstein

Nils Hansen wird seit Ende Oktober vermisst. Polizei suchte am Donnerstag auf Campingplatz in Güster nach einer Leiche.

Bergedorf/Güster. Großeinsatz in einem kleinen Dorf im Herzogtum Lauenburg: Am Donnerstag haben Beamte des technischen Zuges der Bereitschaftspolizei aus Eutin auf dem Campingplatz „Blaue Lagune“ in Güster den Boden ausgehoben. Der Grund: Sie sind auf der Suche nach dem seit Ende Oktober vermissten Nils Hansen aus Hamburg-Bergedorf.

Seine letzte Spur hatte sich am 20. Oktober verloren. Er soll nach Lübeck gefahren sein, dort kam er allerdings nie an. Nun hatten Zeugen ausgesagt, dass der vermisste 47-Jährige zuletzt auf dem Campingplatz in Güster gesehen worden war.

Die Familie von Nils Hansen hatte eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben, als sie von einem auf den anderen Tag nichts mehr von ihm hörten. Auch nutzten sie soziale Netzwerke wie Facebook und starteten dort einen Anruf. Seitens der Polizei heißt es, dass Nils Hansen ein zuverlässiger Mann sei. Er habe allerdings auf einmal Termine verstreichen lassen und sei von seiner Arbeitsstelle fern geblieben. Das Landeskriminalamt der Polizei in Hamburg hatte umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Vermisster Mann aus Bergedorf zuletzt im Herzogtum Lauenburg gesehen

Bislang konnte die Kriminalpolizei den Vermissten nicht finden. Die Polizei schloss zunächst nicht aus, dass sich Hansen in einer hilflosen Lage befinden könne. Nun gehen die Ermittler aber offenbar von einer Straftat aus.

In einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Ratzeburg heißt es nun, dass nicht auszuschließen sei, dass der Mann aus Bergedorf Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Mordkommission Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nils Hansen wurde zuletzt am Nachmittag des 20. Oktober in Güster gesehen. Danach war laut Polizei keine Kontaktaufnahme mehr zu ihm möglich und er war nicht mehr in den sozialen Medien tätig, was als ausgesprochen untypisch für ihn bewertet wird.

Der 47-Jährige war mit einem dunkelgraue Pkw Audi Q5 S-Line mit auffälligen schwarzen Felgen und Hamburger Kennzeichen unterwegs. Dieses Fahrzeug wurde am 26. Oktober ausgebrannt in Geesthacht aufgefunden. „Aufgrund der Gesamtumstände halten es die Ermittler für möglich, dass der 47-jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist“, so die Polizei in Ratzeburg.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Am Donnerstag wurde nun mit Baggern auf dem Gelände des Campingplatzes in Güster im Bereich eines Wohnwagens nach einer Leiche gesucht. Dabei wurden auch Gehwegplatten entfernt. Ob die Suche erfolgreich war, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug des Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451/1310 oder per E-Mail an die Polizei zu wenden.

