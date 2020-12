Hamburg. Normalerweise ist das Haus im Park (HiP) in der Adventszeit ein sehr beliebter Treffpunkt für die Generation 50 plus in Bergedorf. Doch Corona bedroht gerade diese Altersgruppe in verstärktem Maß – und das Haus bleibt deshalb wie andere vergleichbare Einrichtungen bis auf Weiteres geschlossen.

Wie gut, dass es dennoch eine Möglichkeit unter dem HiP-Logo gibt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen: mit dem Weblog vom Haus im Park, der unter hausimpark.wordpress.com einen digitalen Adventskalender anbietet. Mit immer neuen Beiträgen, die Lust auf das Fest machen.

Haus-im-Park-Blog schon seit acht Jahren online

Ins digitale Leben gerufen wurde der Blog vor acht Jahren vom Gründungsduo Annelies Steinbeck und Ursel Tenne. Die Damen sind immer noch in der Redaktion dabei, jedoch hat jetzt Beate Braubach die Koordination gerade auch für die spezielle Aktion vor Weihnachten übernommen.

Normalerweise schreiben engagierte Bergedorfer Geschichten und Anekdoten, die sie in ihrem Alltag bewegen und andere zum Schmunzeln bringen sollen. Im November nun initiierten Braubach und ihr Team die Mitmachaktion für den digitalen Adventskalender.

Haus-im-Park-Macherin freut sich: "Noch nie so viele Gastautoren"

„Wir hatten unsere Leser aufgefordert, Weihnachtserlebnisse zu schildern“, erklärt Braubach die simple Grundidee – auf die tolle Resonanz folgte: „Das Besondere ist, dass wir noch nie so viele Gastautoren hatten“, freut sich Braubach.

Hinter den noch kommenden Türchen verbergen sich auch internationale Geschichten: Wie wird Weihnachten in anderen Ländern gefeiert, etwa im sommerlichen Australien bei fast 30 Grad? „Laut unserer Autorin im Bikini am Swimmingpool“, verrät Beate Braubach. Es werden manchmal Videobeiträge zu sehen, aber auch traurige Episoden zu lesen sein.