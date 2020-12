Hamburg. Der Wechsel kam in einer stürmischen Zeit. Seit dem 1. September ist Catrin Bröcker neue Leiterin des Fachamtes für Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt im Bezirksamt Bergedorf. Die 56 Jahre alte Juristin ist Nachfolgerin von Helmut Hoffmann, der das Amt länger als zehn Jahre führte und Ende Juni in den Ruhestand ging.

„Ich mag es, Herausforderungen zu meistern und nach optimalen Lösungen zu suchen“, sagt die verheiratete Mutter einer Tochter (24) und eines Sohnes (18). In den vergangenen sieben Jahren war sie beim Statistikamt Nord als Rechtsreferentin für die Volkszählung tätig. „Eine Aufgabe, bei der man ebenso verständnisvoll wie überzeugend sein muss“, beschreibt sie. Etwa wenn es darum geht, einem Bürgermeister zu erklären, dass sein Dorf nicht 2000, sondern nur 1800 Einwohner zählt und folglich weniger Kreis- und Landeszuschüsse erhält.

"Vielleicht hätte ich mich auch ohne Corona-Pandemie beworben"

„Vielleicht hätte ich mich auch ohne Corona-Pandemie auf die Stelle in Bergedorf beworben“, sagt die Chefin von 21 Mitarbeitern. „Aber gereizt hat es mich gerade deswegen.“ Ihr Fachamt hat Aufgaben erhalten, die es so vorher nicht gab. Zum Beispiel Gottesdienste am Heiligabend: Die können wegen der Kontakt- und Hygieneregeln nicht so abgehalten werden wie in all den Jahren zuvor.

Lesen Sie auch:

Lange Zeit favorisierten Bergedorfs Kirchengemeinden die Idee, zentral im Billtal-Stadion mehrere Gottesdienste hintereinander zu feiern. „300 Gäste dürften wir dort reinlassen“, sagt die geborene Kielerin Bröcker, „aber weil der obere Eingang am Luisen-Gymnasium wegen der großen Baustelle gesperrt ist, haben wir uns dagegen entschieden.“

"Corona wird irgendwann vorbei sein"

Nun laden die Kirchengemeinden zu einzelnen Open-Air-Gottesdiensten ein, die mit dem Verbraucherschutzamt vorbereitet werden. Neu ist auch der Außer-Haus-Verkauf der für den Gästebetrieb geschlossenen Restaurants. Die Lebensmittelmitarbeiter prüfen und genehmigen die coronabedingten Betriebsabläufe. Die Veterinär-Abteilung wiederum kontrolliert derzeit die Aufstallungspflicht bei der Geflügelpest.

„Catrin Bröcker war die Überzeugendste für das Aufgabenfeld“, sagt Bezirksamtsleiter Arne Dornquast, dem mehr als zehn Bewerbungen vorlagen. „Nicht erst seit Corona greift das Verbraucherschutzrecht in Grundrechte der Bürger ein. Da macht es Sinn, wenn das Fachamt von einer Juristin geführt wird.“

„Corona wird irgendwann vorbei sein“, sagt Catrin Bröcker, aber dann folgen andere Herausforderungen. Der nächste Flüchtlingsandrang, die nächste Epidemie oder Oberbillwerder. Auf die Entwicklung des neuen Stadtteils freut sie sich besonders: „Bergedorf ist ein innovativer Bezirk, der nach vorn schaut. Hier werden Dinge angepackt und nicht nur darüber lamentiert.“