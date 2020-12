Hamburg. Bei einer Auseinandersetzung an der Straße Am Güterbahnhof in Bergedorf sind am Mittwochvormittag ein Mann und eine Frau verletzt worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von einem anderen Mann mit einem Schlagwerkzeug, vermutlich einem kleinen Fleischer-Beil, angegriffen. Er wurde am Kopf verletzt.

Auch eine Frau, die in die Auseinandersetzung auf offener Straße verwickelt war, erlitt offenbar Verletzungen sowie einen Schock. Sie wurde ebenso wie der schwer verletzte Mann von einem Notarzt behandelt.

Opfer mit Beil attackiert: Hund sucht nach Täter

Ein Gärtner, der den Streit beobachtet hatte, alarmierte gegen 10.30 Uhr die Rettungskräfte. Auch die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bei der Fahndung nach dem Täter wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der über Bergedorf kreiste. Derzeit wird mit einem Hund nach dem Flüchtigen gesucht.

Die Identität des Angreifers ist nach Angaben eines Polizeisprechers bekannt. Warum es zu dem blutigen Streit kam, ist bisher unklar.