Bergedorf. Die schneeweiße Traglufthalle des Tennisvereins Ostende von 1893 am Hulbepark (rund 130 Mitglieder) ist in der Nacht zu Mittwoch Ziel von blindwütigen Saboteuren geworden. In der Zeit zwischen 21.30 und 0 Uhr schnitten sie mit einer Drahtschere ein Loch in den Schutzzaun und fügten der Kunststoffhaut unten im tragenden Bereich zwei Risse zu – der eine acht Meter lang, der andere zwei Meter.

Der elektrische Kompressor und ein zusätzliches Dieselaggregat liefen über Nacht und am Morgen auf Hochtouren, dennoch sackte die Halle wegen des permanenten Druckabfalls um zwei Meter ein.

Bergedorfer Tennishalle kostete 190.000 Euro

Der Vereinsvorsitzende Ron Diehl ist bestürzt: „Diese Halle ist erst zwei Jahre alt, hat 190.000 Euro gekostet. Wegen ihrer besseren Energiewerte haben wir mit ihr die alte Halle ersetzt, die noch ein paar Jahre gehalten hätte.“

Jetzt am Wochenende reisen Techniker von der Lieferfirma aus der Schweiz an und überprüfen, ob die Risse repariert werden können oder ob ein ganzes Drittel der Hallenhaut ersetzt werden muss. „Ich fürchte ja, es wird die zweite Variante“, sagt Diehl und rechnet mit Kosten von mindestens 40.000 Euro.

Tennishalle aufgeschlitzt: Waren es die Feuerteufel?

Er selbst bemerkte den Defekt, als er von seinem Haus direkt gegenüber der Tennisanlage um Mitternacht das Dieselaggregat hörte. „Zweieinhalb Stunden zuvor, als ich meine Runde mit dem Hund ging, war noch alles in Ordnung gewesen. Ich dachte zunächst an einen Defekt beim Kompressor, rief zu später Stunde unseren Platzwart an.“ Der meinte, das Aggregat kann 18 Stunden laufen, daher vertagten die beiden das Problem auf den nächsten Vormittag.

Dann sahen sie die Bescherung: das Loch im Zaun, die Risse in der Haut. Ein Team von Helfern aus dem Verein wurde zusammengetrommelt, um die etwa eine Tonne schwere Halle zusammenzufalten, damit sie gegen Wind geschützt ist.

Von den Tätern fehlt jede Spur. In derselben Nacht aber war es am nicht weit entfernten Luisen-Gymnasium gleich zu zwei Brandstiftungen gekommen. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang aber aus, spricht von Zufall: „Die Tatverläufe sind doch sehr verschieden“, sagt ein Sprecher.