Hamburg. Einen gemeinsamen Antrag „Familienfreundliche Kommunalpolitik“ hat die Koalition aus SPD, Grünen und FDP zur Beratung im Hauptausschuss formuliert, der am heutigen Donnerstag im Rathaussaal tagt. Darin fordern die Bezirkspolitiker, im jährlichen Sitzungskalender der Bezirksversammlung die S chulferien von Ausschuss- und anderen Gremien-Terminen frei zu halten. Allein der Rhythmus von Bezirksversammlung und Hauptausschuss soll von dieser Regelung zunächst unberührt bleiben.

„Abgeordnete mit schulpflichtigen Kindern sind in der Bergedorfer Bezirksversammlung eine Minderheit“, heißt es in der Begründung. „Damit sich auch Eltern in der Kommunalpolitik einbringen können und wollen, sollten die Schulferien in Zukunft stärker berücksichtigt werden.“ In anderen Bezirken und in der Bürgerschaft sei dies auch üblich. Bislang berücksichtigt der Sitzungskalender der Bezirksversammlung lediglich die Sommerferien und zum Jahresende die Weihnachtspause.

Koalition will keine Sitzungen mehr in den Schulferien

Bereits in der Bezirksversammlung Ende Oktober hatte FDP-Fraktionschefin Sonja Jacobsen den Vorstoß angekündigt, der nun von den beiden Koalitionspartnern mitgetragen wird. „Dass in den Frühjahrsferien 2021 fünf Gremien tagen sollen und in den Herbstferien auch, das zeigt doch, dass für Familien hier überhaupt nicht mitgedacht worden ist“, kommentiert sie den aktuellen Entwurf des Bezirksamts für die Politiker. Die Welt berufstätiger Eltern mit sechs Wochen Urlaub im Jahr und von Kindern mit 14 Wochen Ferien sei auch ohne die Bezirksversammlung schon eine Herausforderung.

Tagesordnungen seien oftmals „übervoll“

Zudem hatte die Liberalen-Chefin zwei eindeutige Patzer in der amtlichen Planung ausgemacht: „Dass jeweils zwei Gremiensitzungen auf den Oster- und auf den Pfingstmontag fallen sollen, erledigt sich ja wohl von selbst und ist sicherlich nur ein Automatisierungsfehler.“ Jacobsen bemängelt weiter, dass die Tagesordnungen oft „übervoll“ seien, Sitzungen mit vier Stunden Länge keine Seltenheit. Das dürfte auch für den Hauptausschuss mit rund 40 Tagesordnungspunkten gelten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.