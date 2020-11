Bergedorf. Aktuell meldet die Corona-Station in der Zentralen Notaufnahme des Agaplesion Bethesda Krankenhauses sieben Patienten und einen Verdachtsfall im Alter zwischen 45 und 90 Jahren. Zwei Männer werden zurzeit auf der Intensivstation behandelt, darüber hinaus sind auf der Isolierstation weitere zwei männliche und drei weibliche Patienten untergebracht, bei denen das Sars-CoV2-Virus nachgewiesen wurde.

Eine weitere Frau warte noch auf ihr Testergebnis, bestätigte eine Krankenhaussprecherin. Ob die Intensivpatienten beatmet werden, verschwieg die Sprecherin, aber: „Wir bleiben weiter aufmerksam und halten unsere strengen Hygiene- und Sicherheitsstandards aufrecht.“

Im Bethesda-Krankenhaus in Bergedorf gibt es sieben Corona-Patienen

Trotz der geringen Zahl an Corona-Patienten bleibt das Besuchsverbot in der Klinik am Glindersweg weiter bestehen. Damit sich die Patienten zumindest über persönliche Dinge wie frische Wäsche, Bücher oder Briefe freuen können, wird die Möglichkeit ausgeweitet, solche und andere Dinge an der Information in der Eingangshalle abzugeben.

Das war bisher täglich lediglich von 15 bis 17 Uhr möglich, jetzt wurde die Abgabezeit von 15 bis 19 Uhr erweitert. Dringende Bitte der Klinik: Die Taschen oder Koffer sollten deutlich mit dem Namen des Patienten und der Station, auf der er liegt, gekennzeichnet sein.