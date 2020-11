Bergedorf. Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am späten Sonnabendabend aus einem Fenster in der ersten Etage eines Wohnhauses am Sander Damm gestürzt. Wie der Cousin der Jugendlichen der Polizei und den Rettungskräften berichtete, hatte sie sich gegen 22 Uhr im Badezimmer ein Bad eingelassen, war dann aber aus dem Fenster in den Innenhof gefallen.

Als die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und die Polizei mit vier Funkstreifenwagen eintrafen, hatte die Mutter ihr Tochter bereits ins Bethesda-Krankenhaus gefahren. Dort stellten die Notärzte Rückenverletzungen fest, die weder lebensgefährlich sind, noch bleibende Schäden verursachen dürften.

Den genauen Hergang des Unglücks konnte die Polizei – auch wegen sprachlicher Barrieren – bisher nicht feststellen. Möglicherweise wollte das Mädchen durch das Fenster in die Nachbarwohnung klettern, die ebenfalls von Familienmitgliedern bewohnt wird.